Kim zorgt voor mensen met dementie: 'Zwaar ja, maar zó mooi'

Niet echt een omgeving om vrolijk van te worden, toch? Kim Klokgieter ziet dat anders. ,,Dit is mooi werk, héél mooi. Het past bij mij, dit is wat ik wil doen." We volgen Kim een dagje op haar werk in Huize Katwijk. De afdeling voor mensen met dementie is onderverdeeld in tien huisjes met elk een eigen woonkamer en een keukentje.

Elk huisje heeft zes bewoners, zes slaapkamers. Hier zien we hoe Kim wriemelende handen rustig wrijft, een gesprek begint met bewoners ook al komt er niks begrijpelijks meer terug, hoe ze vijf paar ogen in haar achterhoofd moet hebben. Want aandacht aan de een geven, betekent niet dat ze de andere cliënten hun gang kan laten gaan. Iedereen hier heeft aandacht nodig.