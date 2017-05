Koe zwemt de Maas over bij Megen, ander belandt in sloot

Onno Hoes op do­den­her­den­king: 'Veel aandacht voor Joden, te weinig voor homo's'

18:35 OSS - In zijn toespraak tijdens dodenherdenking in Oss vraagt oud-politicus Onno Hoes om meer aandacht voor het leed van homo's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is volgens hem belangrijk dat ook het thema van homo's, lesbiennes en transseksuelen op 4 mei bespreekbaar wordt gemaakt. ,,Voor velen voelt het niet dat homoseksuelen ook oorlogsslachtoffers zijn.''