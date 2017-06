Koos Reuvers: wie op een dodenlijst staat, stopt niet. Ook niet voor de politie

LITH - Het was al bijna 29 oktober 2014 toen Koos Reuvers wegreed van het woonwagenkampje in Lith en zag dat hij gevolgd werd door een auto. Hij ging er vandoor en bleef ook gas geven toen de auto achter hem een zwaailicht aanzette en een 'Stop - Politie'-teken liet zien.

Vlak voor middernacht ontstond een woeste achtervolging die, een minuut of tien later, eindigde in de sloot. De twee politiemannen wisten met veel moeite Koos Reuvers te overmeesteren en in de boeien te slaan. De rechtbank in Den Bosch sprak hem in 2015 vrij van de ten laste gelegde poging tot doodslag, maar in hoger beroep eiste justitie woensdagmiddag opnieuw 2,5 jaar tegen Koos Reuvers. Zijn broer Martin, die met een andere auto ook op de politieagenten zou zijn ingereden, kreeg eenzelfde strafeis te horen.

Spanje

De 62-jarige Koos Reuvers was in de jaren negentig de rechterhand van drugsbaron Johan V., beter bekend als De Hakkelaar. Maar sinds hij in 1999 naar Spanje verhuisde, is hij naar eigen zeggen niet meer met justitie in aanraking gekomen. De politieachtervolging in Lith maakte een einde aan die periode. De twee agenten wilden hem aanhouden omdat Reuvers nog een gevangenisstraf van vier maanden moest uitzitten.

De agenten verklaarden dat zowel Koos als Martin Reuvers op hun burgerauto, een VW Golf, inreden en hen van de weg probeerden te drukken. Beide verdachten ontkenden dat woensdagmiddag opnieuw. Waarbij Koos ook zei dat hij nooit zomaar stopt, omdat hij op een 'liquidatielijst' staat. Zelfs een zwaailicht van de politie kan daar niets aan veranderen. Want iedere crimineel kan zo'n ding op zijn auto bevestigen, zoals iedere crimineel ook een politie-uniform kan aantrekken. ,,Koos komt niet uit een ei, hij is altijd op zijn hoede", voegde zijn advocaat Marc Nillesen daaraan toe. Nillesen sprak over een 'hele rare actie' van de politie, hij verweet juist de twee agenten 'roekeloos gedrag'.

Het gerechtshof bepaalt over twee weken de straf voor Koos en Martin Reuvers -die overigens geen bezwaar hebben tegen de vermelding van hun achternaam.