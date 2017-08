Kopie rampattractie staat ook op kermis in Oss: 'Slechte reclame is ook reclame'

Osse wethouder wil graag met ouders in gesprek over 't Zicht

16 augustus OSS - De Osse wethouder Annemieke van de Ven wil graag in gesprek gaan met bewoners of ouders, die nare ervaringen hebben met Zorggroep 't Zicht. Dat laat ze weten in een reactie op de commotie over 't Zicht.