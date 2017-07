Kopstukken criminele drugsbende de cel in: ook voor hennepkwekerij in Oss

De drie criminelen hielden zich op grote schaal bezig met hennepkwekerijen in Oss, ’s-Heerenberg, Doetinchem, Ulft, Terborg en Halle. Volgens de rechter waren de kwekerijen professionèel ingericht en gericht op het maken van omzet.

Taakverdeling

Binnen de criminele organisatie hadden de mannen eigen taken. Zo hielden zij zich bezig met het verwerven van de panden voor de kwekerijen, de opbouw van de kwekerijen, het oogsten van de kwekerijen en het herstellen van de ruimten na het kweken. Daarnaast werd in een aantal kwekerijen de elektriciteit gestolen en werden in de woning van een man wapens en munitie aangetroffen.