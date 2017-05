Kudde koeien breekt uit; Macharense straten vol met koeienpoep

,,Ze waren in alle stilte uitgebroken, door een gebroken stroomdraad. Een groot deel van de kudde was dus ook de Dorpenweg overgestoken op weg voor een rondje door Macharen. Ook hokkelingen, dek-rijpe runderen, zijn nou eenmaal erg nieuwsgierig", aldus melkveehouder Joost. ,,Om acht uur dachten we alle dragende beesten, die zoals dat heet nog niet aan de melk zijn, gevangen te hebben, maar dat was niet helemaal het geval. Een stuk of zes neusden nog wat rond achter het voormalige voetbalveld."