Leegstaand café 't Fabeltje in Oss weer in brand; zolder ingestort

Terwijl de politie en brandweer bezig waren met de plofkraak aan het Sterrebos, kwam rond 3.25 uur de melding binnen van de uitslaande brand in het café. De vlammen sloegen uit het dak van de bovenverdieping. Iets voor 4.00 uur stortte de zolder met flink lawaai in. Er zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.