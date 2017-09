Lege schappen in Albert Heijn Berghem door miljoenenschuld: uitbater dik in het rood

Gerrit van Noort Holding BV had in 2013 nog een positief eigen vermogen van ruim 6 ton. In 2014 was dit positief saldo verdampt en noteerde de holding een negatief eigen vermogen van ruim 1.1 miljoen euro. Een jaar later was dit opgelopen naar bijna 1,6 miljoen. De jaarrekening over 2016 is nog niet gedeponeerd.