Liefde voor de sport drijft Ugur Cevher tot het uiterste

OSS - Als bodybuilder is Ugur Cevher 24 uur per dag met zijn sport bezig. Onlangs werd hij Nederlands kampioen. ,,Af en toe vraag ik mij af waarvoor ik het allemaal doe. Maar als ik op het podium sta en mijn naam hoor, weet ik het weer. Ik kan het gevoel niet omschrijven. Het is de passie voor de sport", zegt Cevher.

In november maakt de 24-jarige Ossenaar zijn debuut op het WK, in het Spaanse Benidorm. ,,Ik wil daar voor een plek in de top-3 gaan." Maar eerst wil hij naar eigen zeggen voor even weer 'een normaal mens zijn'.

In aanloop naar het Nederlands kampioenschap volgde de bodybuilder een extreem zwaar dieet van twaalf weken. Bodybuilder ben je 24 uur per dag. Alles staat in het teken van trainen en voeding. ,,In de voorbereiding naar een wedstrijd zit ik in de overlevingsstand. Je moet je strikt aan je voedingsschema houden. Je eet zeven keer per dag. Dat zijn echter kleine porties, terwijl je lichaam behoefte heeft aan meer. Bij een wedstrijd moet mijn vetpercentage rond de drie procent liggen. Dat is heel laag."

McDonald's

Na het behalen van zijn nationale titel dook hij met zijn team de McDonald's in. Alle remmen gingen los. De boog kan niet altijd gespannen zijn. ,,Ik denk dat we met het team wel veertig hamburgers hebben besteld." Schuldig voelde hij zich niet na de vette hap. ,,Ik had me zo lang ingehouden. Ik was eerste geworden, dus had ik die paar hamburgers ook wel verdiend."