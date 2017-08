'Lieve mensen van de rechtbank, laat papa vrij'

Tegenvallende kermis Megen baart zorgen in andere dorpen rond Oss

2 augustus MEGEN - Haren en Macharen koersen af op een koude kermis. Organisator Minus Hinzen weet niet of hij genoeg exploitanten kan vinden die met hun attractie of eetkraam in de dorpen willen staan. Dorpsraad Megen, Haren en Macharen is zeer bezorgd en slaat alarm in een e-mail aan de gemeente Oss. Die broedt op een antwoord.