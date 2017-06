MaasdijkMarathonlopers boos: 'We zijn de verkeerde kant opgestuurd'

OSS - Het was de onverbiddelijke hitte van de brandende zon die álle lopers tijdens de MaasdijkMarathon parten speelde; maar meer nog hadden met name de marathonlopers last van het feit dat ze direct na de start al de verkeerde kant op gestuurd werden.

Boze reacties na afloop waren het resultaat. ,,Gelukkig kregen we op tijd te horen dat we de tweede lus naar Megen niet hoefden te maken. Maar of we nu precies die 42,195 meter gelopen hebben? Ik betwijfel het", verwoorddde de Osse Monique Broeksteeg de kritiek. ,,Bovendien waren er veel te weinig drinkposten. Dat had met dit warme weer wel gemoeten."

Ook de bewegwijzering verderop in het parcours leverde volgens de lopers her en der problemen op. En de kilometeraanduiding, die in voorgaande jaren op de weg gekalkt stond, ontbrak.