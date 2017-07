MACE houdt optie Landhorst open na tegenslag voor mestfabriek in Oss

OSS - Boerencoöperatie MACE overweegt op meerdere paarden te wedden voor de bouw van een mestfabriek. Industrieterrein Elzenburg in Oss blijft als belangrijkste plek in beeld voor de mestverwerkingsinstallatie. Door het vernietigende oordeel van de rechtbank behoort echter ook het buitengebied van Landhorst weer tot de mogelijkheden.

,,Die locatie is nooit helemaal van de baan geweest. Misschien moeten we voor Oss én Landhorst een aanvraag indienen en dan kijken waar we het eerst terecht kunnen", zegt Frans Meulenmeesters, voorzitter van MACE. Hij vertegenwoordigt ruim 200 veehouders die hun mest willen laten verwerken in de nieuwe fabriek. Binnen een paar weken overlegt de voorzitter met de leden van de coöperatie over de vraag: 'hoe verder?'

Jarenlang stak MACE al haar tijd en energie in de locatie Landhorst. Tot de provincie de coöperatie richting industrieterrein Elzenburg in Oss redigeerde. De vergunning voor de eerste fase was al verleend, maar werd dinsdag door de rechters van tafel geveegd.

Vertrouwen

Meulenmeesters vindt achteraf dat hij met MACE meer had moeten doen om het vertrouwen van mensen in Oss te winnen. Hij wil daar in het vervolg meer tijd en energie in steken.