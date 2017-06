Makelaar na brand in pand Oss: 'We streven ernaar om de boel weer op te bouwen'

OSS - De brandschade aan het pand van makelaarskantoor Van der Krabben aan de Kruisstraat in Oss is groot. Dat zegt iedereen die deze donderdagochtend in en rond het gebouw uit 1885 loopt.

Een van hen is makelaar Joris Welten. Hij zet van brand geredde spullen in zijn auto. Hij vertelt dat het oude pand begin dit jaar nog is verbouwd. ,,We hebben net heel de benedenverdieping aangepast aan de eisen van deze tijd. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen..."

Gevolgen voor klanten

De gevolgen voor de klant zijn verwaarloosbaar, denkt Welten. ,,We hebben in principe alle informatie digitaal, in de cloud. We verwachten door te kunnen draaien en streven ernaar om hier op deze plek de boel weer op te bouwen."

Medewerkers van Van der Krabben werken vandaag vanuit het pand van Derijks Kantoorinrichting aan de Euterpehof. ,,We bekijken deze ochtend al andere opties en ik verwacht dat we morgen weten waar we het komende half jaar zitten."

De brand

In de nacht van woensdag op donderdag ging rond half 4 het alarm af. Welten en de politie kwamen kijken, de makelaar zag de vlammen uit het raam slaan aan de kant van het Sint Barbaraplein. Hij belde 112, de brandweer was snel ter plaatse en voorkwam dat de vlammen uit het dak sloegen.

Volledig scherm Een grote brand bij het makelaarskantoor in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

De ochtend erna

Bevelvoerder Peter Theunisse staat deze ochtend te kijken naar het pand en kan geen uitsluitsel geven over de oorzaak van de brand. Hij vermoedt dat die in de hoek met de keuken en meterkast is begonnen. Theunisse krijgt de complimenten van makelaar Welten, voor het snelle ingrijpen. ,,We hebben nog best veel kunnen behouden."

Medewerkers van Salvage nemen de schade op en proberen meer te weten te komen over de oorzaak. Schadeherstelbedrijf ACI zet hekken rond het pand, sluit de gapende gaten in de ramen af en draagt tientallen verhuisdozen naar buiten. Een medewerker van de gemeente neemt poolshoogte en mensen van Gebr. Van Erp vegen het glas van de straat.

Omwonenden bespreken met elkaar wie wel en wie niet wakker werd van de brandlucht. Belangstellenden die met hun telefoontjes foto's van maken van de schade balen dat zo'n mooi oud pand zo beschadigd is. Makelaar Welten kan dat alleen maar beamen. ,,Het is heel vervelend."

Volledig scherm Mevrouw Loosschilder maakt een foto van de schade. ,,Ik woon om de hoek en rook de brandlucht." © Paul Driessen/BD