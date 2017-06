Makelaarskantoor betrekt tijdelijk nieuw onderkomen na brand in pand Oss

Oss krijgt Eritreeërs wel snel aan het werk

16:45 OSS - Ja natuurlijk moeten vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Maar als ze pas aan het werk gaan als ze deze taal beheersen, dan zijn we zo een paar jaar verder en zijn de meesten gewend aan het leven met een uitkering. In Oss is daarom besloten om de nieuwkomers in hun eigen taal direct een introductie in de Nederlandse mores te geven.