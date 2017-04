Man gewond na rijden van talud in Lithoijen

Twee woontorens op komst, maar 'Oss wordt echt geen Manhattan'

10:12 OSS - De schijnwerper op het nieuwbouwplan op de plek van de voormalige V&D in Oss zet ook een ander project terug in het licht: de woontoren in de Fratershof. Dat is een project waar bouwbedrijf Berghege een aantal jaar geleden tot aan de Raad van State toe voor moest knokken.