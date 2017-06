Man mept vrouw in gezicht bij verkeersruzie en vlucht met piepende banden

De man voegde rond 18.10 uur met zijn zwarte Volkswagen in van de Parallelweg op de Singel. Hij schoot daarvoor vlak voor de vrouwelijke automobiliste langs. Daarna ontstond een conflict, waarbij de invoegende automobilist uitstapte.

De ruzie liep zo hoog op, dat de man de vrouw in haar gezicht sloeg. Daarna is hij snel ingestapt en met piepende banden weggereden. De politie is naar de man op zoek en roept getuigen op zich te melden.