Man valt van verdieping in Oss; traumahelikopter ter plaatse

Eddy van Lokven schiet zich tot burgerkoning van Geffen

21:09 GEFFEN - Eddy van Lokven (52) is de nieuwe burgerkoning van Geffen. Onder een stralende zon bleef hij zondag het koelst en schoot het cruciale schot met de kruisboog raak. Van Lokven is in het dagelijks leven blokkenlijmer en speelt darts als hobby. ,,Bij het laatste schot dacht ik: ik peer 'm eraf."