Man zwaargewond door steekpartij in Oss; 'Er is nog veel onduidelijk'

Volgens een woordvoerder van de politie werd 's nachts melding gemaakt van een zwaargewonde man op de Waalkade in Oss. De politie en ambulance kwamen op de melding af. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Later in de nacht werd de 30-jarige verdachte aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid. ,,Er is nog veel onbekend over dit incident. We zijn nog bezig met het onderzoek. Daarom roepen wij eventuele getuigen ook op om zich te melden.