Medewerkers horen niets over toekomst AH Berghem, schappen blijven ook vrijdag leeg

Buitenbios Groene Engel moet uitwijken naar Kruisstraat

12:07 OSS - De eerste filmvoorstelling in het kader van de Buitenbios on Tour is dit seizoen meteen de laatste voorstelling in het Jan Cunenpark. De organisatie moet de komende donderdagen uitwijken naar het park naast de Groene Engel aan de Kruisstraat, omdat er vanaf volgende week gewerkt wordt in het Jan Cunenpark.