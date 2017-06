Medewerkster La Colline houdt niets over aan ongeluk met steekvlam

De vrouw, een jonge twintiger, kreeg zondag rond 22.00 uur een steekvlam in haar gezicht toen ze aan het werk was op het terras. Die ontstond bij de gasfles van een buitenkachel. Onderzocht wordt nog of het ongeluk gebeurde door een menselijke of een technische fout. De vrouw liep brandwonden op en werd met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Nijmegen. Ook landde er een traumahelikopter in Oss.