Met bouwvak op slot of alleen trouw aan bijbehorende borrel?

,,Op de bouwplaatsen ligt het werk stil, maar ons kantoor blijft gewoon bereikbaar. De klant staat voorop”, vertelt Pierre Freriks van Hendriks Bouw & Ontwikkeling in Oss. Dat geldt ook voor bouwbedrijven Peter Peters in Schaijk en Berghege in Oss.

Dure vakantie

Bouwvakborrel

Een traditie die wel in stand wordt gehouden door nagenoeg alle bedrijven is de bouwvakborrel. Al is ook die traditie aan verandering onderhevig, weet horecaondernemer René van Schaijk van BMP Catering de Elzenburg. ,,Ik doe dit al tien jaar. Voorheen was het twee of drie vrijdagen. Nu zijn we al zes of zeven weken bezig met bouwvakborrels. Steeds meer bedrijven blijven open”.