Met het hele gezin aan het infuus

Ach ja, ze was wel vaak ziek. Altijd verkouden. Keelontsteking, oorontsteking. Maar niets ernstigs. Als er iemand verkouden was, dan was zij het ook, altijd. Jose Verstegen uit Geffen maakte zich niet echt zorgen. ,,Ik dacht, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Er was altijd wel een oorzaak te verzinnen, bijvoorbeeld door de regen gefietst of slecht geslapen. Jammer, niets aan te doen. En dan begon ik weer aan een volgende antibioticakuur.”