Moeder Ize over procedure vervroegd vrijlaten: 'Denk eerder aan nabestaanden'

Gezocht: 'Geulengraver' in het Osse bos

15 mei OSS – Het is al een paar maanden bezig. Geulen die handmatig door iemand worden gegraven in het bos tussen de Docfalaan en Aengelbertlaan in Oss. Tot grote ergernis van de boswachter en wijkagenten. ,,Fietsers en wandelaars kunnen vallen door zo’n geul. Het is gewoon gevaarlijk en we willen dat het stopt’’, vertelt boswachter Wil Sommerdijk.