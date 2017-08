Mogelijke steekpartij op Osse kermis: man (44) gewond aan buik

Buurttuin Oss wijkt voor nieuwbouw

16:14 OSS - Buurttuin Bergboss en het aangrenzende trapveld moeten plaatsmaken voor de bouw van dertien woningen in het jonge wijkdeel Berghkwartier in Oss. Voorzitter Ton Oomen hoopt dat de bakken met verse groente en fruit elders in de buurt terugkeren. ,,We zijn daarover in overleg met de gemeente."