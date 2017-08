Molenfietsroute is nóg mooier als de molens van 'Groot Oss' ook draaien

Leesexpeditie XL in Oss van start

30 augustus OSS - In Oss gaat begin oktober Leesexpeditie XL van start, een project om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen. Daarbij gaan jongeren in het najaar wekelijks op bezoek bij ouderen die de deur niet of nauwelijks meer uitkomen. De jongeren lezen de ouderen voor uit de krant, een boek of een tijdschrift. Vervolgens praten ze daar samen over.