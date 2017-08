Motorcrosser Ivano van Erp(12) zal heldenonthaal niet snel vergeten

Nog steeds geniet hij na van de grootste zege uit zijn nog prille carrière. Van Erp was al drie keer de beste van Nederland, maar de wereldtitel is zonder twijfel de mooiste overwinning tot nog toe. ,,De concurrentie was groot. Ik had vooraf gehoopt op een plek in de top drie. Maar toen ik met nog één ronde te gaan zeven seconden voorsprong had op mijn achtervolger, wist ik dat de winst mij bijna niet meer kon ontgaan."