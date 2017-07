VIDEO: Motorrijder ernstig gewond bij ongeluk met landbouwvoertuig in Deursen-Dennenburg

Ossenaar (54) vrijgesproken van stalking van zijn ex

17:31 DEN BOSCH/OSS - Een 54-jarige Ossenaar die door zijn ex was aangeklaagd wegens stalking, is deze woensdag door de rechter in Den Bosch vrijgesproken. ,,Al was zeker sprake van vervelend gedrag. U zat op het randje van stalking", zei politierechter M. Senden tegen de man.