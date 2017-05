Nieuw onderzoek naar tablet van overvaller 'Heischeutstraat' Oss

Op de tablet was kort voor de overval gezocht naar het adres van het slachtoffer. Dat was een belangrijk bewijsstuk voor de rechters die de Venlonaar samen met een 29-jarige plaatsgenoot in februari veroordeelden als daders van de brute overval, waarbij een oudere man werd vastgebonden, mishandeld en bedreigd met een vuurwapen .

De verdachte heeft altijd volgehouden dat hij niets met deze zaak te maken had en ging in hoger beroep. Zijn advocaat kreeg van het gerechtshof dinsdag de kans om te onderzoeken of de tablet de dag voor de overval was gebruikt door iemand anders. Hij zou dat aan kunnen tonen als een onbekende verdachte die dag bijvoorbeeld met de tablet op een Facebookaccount had ingelogd.