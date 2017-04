Nieuwste Osse biertje Messentrekker valt in de smaak

Geuzennaam

,,Het begon met een idee en een Facebook-pagina. Die laatste was ik alleen vergeten nog even offline te zetten. Tja, zo zie je maar waar je na een jaar kunt staan”, vertelt Roy Thijssen duidelijk geëmotioneerd vanachter een microfoon. Hij bedacht de naam en het etiket van het bier. Brouwer Martin Ostendorf van de Muifelbrouwerij zag hier wel iets in. Of ja, eigenlijk in eerste instantie helemaal niets. ,,Ik vond die naam niks. Kun je nog eens vertellen wat je toen zei?” Thijssen: ,,Oss is niet meer het kleine jongetje in de klas dat gepest wordt met het met Messentrekker. We zijn goed bezig, er wordt ontzettend veel georganiseerd. Het is een geuzentitel.”