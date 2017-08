Niks Wilhelmus, vrijstaat Land van Ravenstein krijgt eigen volkslied

Eigenaar doet voorlopig niets met uitgebrand café in Oss

14:40 OSS - Eigenaar Frans van Pinxteren doet voorlopig niets met het restant van voormalig café 't Fabeltje aan de Berghemseweg in Oss. In juli brak daar twee weken op rij brand uit, bij de laatste keer was het pand niet meer te redden. De politie vermoedt in beide gevallen brandstichting en doet onderzoek.