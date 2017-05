Ongeluk met vrachtwagen en twee auto's op Graafsebaan Oss

Hamstraat over A50 bij Ravenstein afgesloten door werkzaamheden

9:18 RAVENSTEIN – Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan het viaduct over de A50 ter hoogte van Ravenstein. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken wordt de Hamstraat over het viaduct tijdelijk afgesloten voor al het verkeer in beide richtingen op dinsdag 23 mei van 07.00 tot 17.00 uur.