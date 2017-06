Ongeluk op A50 bij Oss; file voorbij

Osse ge­schied­schrij­ver dr. C.R. Hermans verdient meer dan een straat

9:00 OSS - Het is lastig te bepalen wat de identiteit is van een bevolkingsgroep. Historici wagen zich daar niet gemakkelijk aan. Zij kunnen veel eigenschappen van Brabanders of Ossenaren aandragen maar dé Brabander of dé Ossenaar is daaruit niet samen te stellen. Identiteit leent zich slecht voor generalisatie.