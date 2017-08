Online meekijken met politie wordt steeds normaler: agenten mogen experimenteren met socials

Maandagochtend keken enkele tientallen mensen live mee hoe de Osse wijkagent Gert-Jan Koekkoek een hennepkwekerij binnenviel. Later op de maandag bereikte de video duizenden mensen. Te zien is hoe hij met een collega binnenloopt op een zolder vol plantjes. Net daarvoor, buiten beeld, had hij de bewoner van het huis gearresteerd.



,,Het is ons eigen initiatief'', zegt Koekkoek. ,,Als je ziet hoeveel meer mensen je bereikt, merk je dat je je boodschap veel duidelijker kunt maken.'' Even later plaatst collega Niels de Lange een foto van hetzelfde incident op Instagram. Te zien is hoe de auto van de verdachte wordt weggesleept.



De communicatie-afdeling van de politie juicht het gebruik van sociale media toe. ,,Wij hebben daarin een coachende rol en over en weer leren wij van elkaar'', zegt woordvoerder Imka van Dijk. Er zijn wel richtlijnen. Zo is het heel belangrijk dat agenten rekening houden met de privacy van verdachten en andere betrokkenen. Als er twijfels zijn, gaan de communicatiemedewerkers in gesprek met hun collega's. Het is een leerproces, stelt Van Dijk.

Excuses

Soms gaat het fout en komt er veel kritiek vanuit het publiek. De wijkagenten in Uden beseften vorige week dat ze te ver waren gegaan met een post over de herkenbaarheid van vechthonden. De boodschap was positief bedoeld, maar pakte volgens de wijkagent in Uden anders uit. Hondenbezitters voelden zich beledigd en verdacht gemaakt. ,,Daar bieden wij onze excuses voor aan'', was vrijdag te lezen op de Facebook-pagina van de wijkagenten. De post is verwijderd.

Koekkoek denkt daarom heel goed na voordat hij begint aan een livestream. ,,We zorgen dat niet duidelijk wordt om welk huis het gaat. We zeggen alleen in welke straat het is. En we weten zeker dat er niemand meer in de woning is.'' Het is niet handig als er plotseling moet worden ingegrepen tijdens een livestream. Daarom zorgt hij er bij de inval in de hennepkwekerij voor dat de kust volledig veilig is. ,,Je kijkt live mee met het moment dat we voor het eerst naar binnen gaan. Maar de kwekerij zat op slot, dus je weet zeker dat er niemand binnen is. Niemand zou het uithouden in die warmte.''

Enthousiast

Collega's zijn ook enthousiast, merkt Koekkoek. ,,'Goh, dat willen wij ook', hoor je dan. De meesten kunnen dat zelf wel. Anderen leg je uit dat er een live-knop in Twitter zit. Die hebben de meesten al eens gezien."

In onder andere Tilburg en Wijk en Aalburg wordt ook geëxperimenteerd met Snapchat. Dagelijks verschijnen foto's en korte video's in hun verhaal, over incidenten die dichtbij de belevingswereld van jongen staan. De toon is losjes, en de wijkagent zelf is veel in beeld. Maar een nadeel: er is weinig interactie mogelijk. Het is veelal eenrichtingsverkeer.

Daarom denkt de wijkagent in Oss dat de toekomst in Instagram zit. ,,Daar zijn we al mee begonnen. Mensen boven de 25 jaar bereik je via Twitter, die daaronder via Insta.''