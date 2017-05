Onno Hoes op dodenherdenking: 'Veel aandacht voor Joden, te weinig voor homo's'

Hoes spreekt in Oss omdat die stad dit jaar samen met Den Bosch organisator is van Roze Zaterdag. ,,Ik was verrast en vereerd dat de gemeente Oss mij, met het Roze Jaar en mijn Joodse achtergrond in het achterhoofd, heeft gevraagd om dit jaar de speech te houden, voorafgaand aan de twee minuten stilte'', zegt Hoes tegen de organisatie van Roze Zaterdag .

De Joodse familie van Hoes heeft het moeilijk gehad in de oorlog. Zo zat zijn moeder op meerdere plekken ondergedoken in Amsterdam. Hij legt bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg in Oss de link met nu. ,,Er wordt nog altijd gediscrimineerd en deze periode van herdenken en vieren is ervoor om dat te benoemen. Er is veel aandacht voor Joden, maar te weinig voor homoseksuelen. Dat het LHBT-thema echt bespreekbaar wordt gemaakt op 4 mei, is dus van groot belang.''