Onno Hoes spreekt bij dodenherdenking Oss

Experimenteren met jonge ondernemers in 't Gengske

17:57 Ma 1 mei: So you wannebe a ‘ondernemer’. Nou, dan is het project Mijn Droomwinkel een buitenkansje. Een half jaar gratis huren en de andere helft ook praktisch voor niks (360 euro per maand die je eventueel ook nog kunt delen met andere ondernemers). Én dan krijg je ook nog eens een plekje in een van de meest karakteristieke straatjes van het centrum: ’t Gengske.