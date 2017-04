Ooggetuigen na steekpartij Oss: doodgestoken Pool werd opgewacht

OSS - De man die zaterdagavond laat werd doodgestoken op de Molenweg in Oss werd door de dader opgewacht in een gangetje. Dat zeggen verschillende ooggetuigen tegen het Brabants Dagblad. Het slachtoffer is een veertiger van Poolse komaf die pas een paar weken in de straat woonde, zo blijkt uit gesprekken met buurtbewoners.

Het slachtoffer en de dader zijn vermoedelijk bekenden van elkaar. Volgens bronnen is de steekpartij het gevolg van een conflict in de relationele sfeer.

Barbecue

In eerste instantie lijkt er die avond weinig aan de hand. Buurtbewoners zien dat er bij de Pool thuis een barbecue is. Tegen het einde van de avond gaat de man even naar buiten, om later weer terug naar huis te lopen.

Als hij in een gangetje richting zijn tuin loopt gaat het gruwelijk mis: de Pool wordt te grazen genomen en twee keer van voren gestoken, zeggen omwonenden.

De dader, volgens bronnen ook van Oost-Europese komaf, slaat op de vlucht en is sindsdien spoorloos.

Verslagenheid

Een dag later is de verslagenheid voelbaar in de wijk. Omwonenden omschrijven het slachtoffer als een aardige vent die geen kwaad in de zin had. Veel van de huizen in de Molenweg zijn opgedeeld in studio’s die worden verhuurd aan arbeidsmigranten en mensen die aan lager wal raakten en knokken voor hun bestaan.

Vlak na de dodelijke steekpartij vallen agenten van de hondenbrigade een appartement binnen aan het Titus Brandsmaplein, even verderop. De politie kan niet bevestigen dat die actie te maken heeft met de steekpartij, maar alles wijst erop dat dat wel het geval is.

In diezelfde straat lopen zondag Poolse vrouwen rond die erg geschokt zijn over de gebeurtenissen. Eén van hen is de ex-vriendin van het slachtoffer.

Bovendien lag op de stoep voor de flat een groot aantal bloeddruppels.

Zoektocht

Van de dader ontbreekt vooralsnog elk spoor. De zoektocht naar hem gaat zondag onverminderd verder. De identiteit van het is nog niet bekend.