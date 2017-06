Ook na vernietigd flesje voldoende bewijs tegen Berghemse brandstichter

DEN BOSCH/BERGHEM - Een plastic flesje waarmee een brandstichter vorig jaar in april een auto in brand stak in Berghem, is door het openbaar ministerie per ongeluk vernietigd. Op de binnenkant van de schroefdop werd DNA van een 27-jarige man uit Berghem gevonden. Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs om de Berghemse man te berechten.