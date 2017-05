Ook vragen over stoepkrijtverbod in Oss

VIDEO: Spinners, een dilemma voor docenten

14:54 OSS - In een simpele kleur, van goud of met een motiefje, soms geven ze licht. Spinners, ze zijn razend populair op Basisschool Sterrebos in Oss. En niet alleen daar, maar in het hele land. In een week tijd zijn de kleine handtolletjes, te koop vanaf een paar euro, een rage geworden. Vaak uitverkocht in de winkel.