Opgeknapte gevel Oss alweer besmeurd met graffiti: 'Kunnen mensen dan nergens van afblijven?'

Financiële meevaller voor bewoners Torenstaete in Oss

17:06 OSS - Bewoners van de Torenstaete in Oss krijgen van verhuurder BrabantWonen in totaal ongeveer 1.242,50 euro per huishouden korting op de onroerendezaakbelasting (ozb). De huurders gingen maandag unaniem akkoord met het voorstel dat de wooncorporatie hen voorlegde vanwege onduidelijkheden uit het verleden.