Oranje watertafel op de Heuvel tijdens EK-finale

Platform Vrijetijd Oss ziet levenslicht

13:34 OSS - Platform Vrijetijd Oss is een feit. Het nieuwe bestuur heeft in juli voor het eerst vergaderd en is klaar om de vrijetijdseconomie in de gemeente Oss een flinke duw in de rug te geven. Het platform mag jaarlijks 80.000 euro verdelen onder initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie.