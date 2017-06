'Oss lakt voor Tijn' haalt al 12.000 euro op

VIDEO: Zevenhonderd be­lang­stel­len­den 'doen' het Walking & Cycling Diner in Osse Stelt

17 juni OSS - Natuurgebied De Stelt, als het werkgebied van Landerij VanTosse, was zaterdag 'the place to be' voor de liefhebber van fietsen, wandelen en genieten van tal van streekproducten. Het 'walking & cycling diner' tijdens de open dag van het 'Landerij' was een drukbezocht lint van kleine buffetjes. Zo'n zevenhonderd belangstellenden deden de route.