Osse broers Sjaak en Henk gelauwerd voor 70 en 65 jaar koorzang

Allebei begonnen ze al vroeg met zingen. Op de Heilig Hartschool, in de Vlashoek. Waar Henk naar eigen zeggen niet zo heel erg veel zin in een kooravontuur had maar toch moest en dus ging, was oudere broer Sjaak eigenlijk meteen om. ,,Ik zong mijn allereerste solo in de kerstnacht. Tijdens de mis van vier uur. In alle vroegte dus, zoals dat vroeger ging. Alle jaren daarna sloeg ik eigenlijk zelden een repetitie over. En onzen Henk trouwens ook niet."