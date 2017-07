Osse hennepteler kreeg pistool tegen hoofd bij ripdeal en gaf zichzelf aan; werkstraf voor houden kwekerij

De ripdeal had grote gevolgen: de man en zijn toenmalige vriendin kregen allebei een pistool tegen het hoofd, de overvallers duwden de Ossenaar zelfs de loop van het wapen in zijn mond. Het dochtertje van het stel lag boven te slapen. En ondanks het feit dat de daders inmiddels zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien jaar, durfde hij deze dinsdag bij de politierechter niet te zeggen waar hij de spullen voor zijn kwekerij had gehaald.

,,Ik zat in geldnood, had duizenden euro's schuld. Daarom ben ik met die hennep begonnen", zei hij. Politierechter T. van de Woestijne vond dat ongeloofwaardig: eerder had de man buij dee politie verklaard dat hij vier maanden voor de overval nog een auto van vierduizend euro had gekocht en verder weinig schulden had. Tot de gevolgen van de overval horen ook het feit dat zijn relatie is stukgegaan en dat hij zijn dochtertje nauwelijks nog ziet. Ook zijn huis is hij kwijt: hij woont tegenwoordig in Oss bij zijn vader.