Osse moeder deelt goed nieuws: 'Ik mag in Nederland blijven!'

Blokkers in Oss en Heesch lijken open te blijven

11:37 OSS/HEESCH - De filialen van Blokker in de centra van Oss en Heesch lijken niet bij de honderd winkels te behoren die het concern afstoot in een grootschalige reorganisatie. De vestiging in Heesch is onlangs al omgebouwd tot de nieuwe winkelformule, de ombouw van het filiaal op de Heuvel in Oss gaat volgens planning door.