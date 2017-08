Osse overvallers blijven in de cel

Van M. bleef tijdens de rechtszaak zwijgen over zijn rol. Zijn nieuwe advocaat, Jan-Hein Kuijpers, adviseerde om die zwijgende houding te laten varen. Inmiddels heeft Van M. een verklaring afgelegd waarmee hij duidelijk hoopt te maken dat hij niet betrokken was bij de overval in de Marius de Langenstraat. Volgens Kuijpers moet dat leiden tot een aanzienlijk lagere celstraf. Behalve voor deze overval werd Van M. ook veroordeeld voor een inbraak in een slagerij in Helmond en een nachtelijke overval op twee bewoners van de Goudmijnhof in Oss.