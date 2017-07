Osse terreininrichter Nooijen failliet

Hooghuis Ravenstein geschokt door dood leerling (16) op allerlaatste schooldag

14 juli RAVENSTEIN – Het had zo’n mooie dag moeten worden op het Hooghuis in Ravenstein, vandaag voor het allerlaatst geopend. Maar de dood van een 16-jarige leerling dompelt docenten en leerlingen van de middelbare school in rouw.