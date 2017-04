Osse wietkweker moet 120 uur aan het werk

Twee miljoen kilo vlees van Willy Selten gevoerd aan dieren

24 april OSS - De verdachte voorraad vlees van groothandel Willy Selten in Oss die jaren lag opgeslagen in twee vrieshuizen is verkocht en gevoerd aan dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daar vorig jaar toestemming voor gegeven.