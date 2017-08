Osse Zorggroep 't Zicht ligt onder vuur

Zorggroep 't Zicht, die zeventig autisten huisvest in Oss, Geffen en Reek kent een groot verloop. Ruim twintig bewoners vertrokken de afgelopen twee jaar, velen uit diepe onvrede weggehaald door teleurgestelde ouders. Ook onder het personeel is het verloop groot.

'Flippen'

Ontgoochelde ouders, die het BD de afgelopen maanden sprak, durven alleen anoniem hun zegje te doen. Ze zeggen dat kinderen aan hun lot worden overgelaten en zich er niet veilig voelen. Een verdere greep uit de klachten: een cliënt kan twee dagen in bed liggen zonder dat er iemand komt kijken. Met medicatie wordt soms gemakzuchtig omgesprongen. Bewoners zorgen voor onrust bij andere bewoners door ‘s nachts wel eens te ‘flippen’ op de gang. ’t Zicht haalt ook zwaardere ‘gevallen’ in huis, die ze niet aan kunnen. Zinvolle dagbesteding is er niet.