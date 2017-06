Ossenaar bewaarde mortierbom in appartement

Mortierbom en drugs

De politie nam daarop een kijkje in het huis van de verdachte. Ze vonden een kleine hoeveelheid cocaïne, 94 gram hennep en het alarmpistool, mét munitie. Ze vonden ook een zogenoemde 'mortierbom'. De verdachte verklaarde dat hij het wapen had gekocht in Duitsland, zodat hij zichzelf kon beschermen. Hij was 'vergeten' dat hij de mortierbom bezat: die had hij in Rotterdam gekocht. De Ossenaar wist wel dat het bezit van dit zware vuurwerk verboden was. Het kopen van de de gestolen lokfiets noemde hij bij de politie erg dom. ,,Ik had beter moeten weten."