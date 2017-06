Ossenaar sloeg zijn vrouw 'door grote stress'

DEN BOSCH/OSS Hij had nooit 'zijn hand mogen opheffen' tegen zijn vrouw, vertelde de 30-jarige Ossenaar. ,,Het spijt me heel erg. Ik had in 2016 veel stress, door een flinke schuld bij de belasting", vertelde hij de politierechter woensdag.